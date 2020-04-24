Объявлен в розыск житель Адыгеи, прошедший обучение в лагерях ИГИЛ
В международный розыск объявлен житель Адыгеи, которого подозревают в содействии ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации). По данным УФСБ республики, мужчина прошел обучение в лагерях в Сирии и занимался вербовкой земляков для участия в боевых действиях.
Он призывал граждан России в социальных сетях и мессенджерах присоединиться к ИГИЛ и выезжать в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях против правительственных войск.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Содействие террористической деятельности».
ИСТОЧНИК KP.RU