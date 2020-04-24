В Лабинске детскую школу искусств перенесут в новое здание

24 Апр 2020 2020-04-24T09:24:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лабинске здание детской школы искусств признали аварийным. Поэтому решили перенести занятия в здание бывшего Дома культуры. Сейчас там проводится реконструкция.

- На ремонт объекта выделено более 130 млн рублей. Реконструкция началась в 2018 году. Здесь уже построили новые инженерные сети, накрыли новую крышу, благоустроили прилегающую территорию, а также переоборудовали внутренние помещения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Планируется, что занятия в новом здании начнутся с сентября этого года. В школе смогут заниматься 685 детей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани на модернизацию учреждений культуры в этом году направят 565 миллионов рублей. Под обновление попадут 11 детских школ искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU