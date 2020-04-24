2020-04-24T09:24:34+03:00
Звезды

В Лабинске детскую школу искусств перенесут в новое здание

Для занятий переоборудуют бывший ДК
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Лабинске здание детской школы искусств признали аварийным. Поэтому решили перенести занятия в здание бывшего Дома культуры. Сейчас там проводится реконструкция.

- На ремонт объекта выделено более 130 млн рублей. Реконструкция началась в 2018 году. Здесь уже построили новые инженерные сети, накрыли новую крышу, благоустроили прилегающую территорию, а также переоборудовали внутренние помещения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Планируется, что занятия в новом здании начнутся с сентября этого года. В школе смогут заниматься 685 детей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани на модернизацию учреждений культуры в этом году направят 565 миллионов рублей. Под обновление попадут 11 детских школ искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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