На Кубани ко Дню Победы организовали два краевых конкурса
Министерство культуры Краснодарского края объявило старт двум краевым конкурсам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы выберут лучшую патриотическую песню «#ЭтоНашаПобеда» и лучшее стихотворение «Мы о войне стихами говорим».
- Заявки на конкурсы принимаются с 24 апреля по 5 мая. Работы принимаются до 5 мая на электронную почту knmck@mail.ru, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.
Патриотическую песню выберут по по трем номинациям: «Сольное исполнение», «Дуэты и ансамбли» и «Хоровые коллективы». А стихи разобьют на три возрастных категории.
Лучшие песни и стихи о войне выберут ко Дню Победы – 9 мая. Работы победителей разместят на сайте Краевого учебно-методического центра.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани в онлайн-формате пройдет всероссийская акция «Библионочь». Она состоится 25 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU