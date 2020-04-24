2020-04-24T09:42:41+03:00
Звезды

На Кубани ко Дню Победы организовали два краевых конкурса

Жюри выберет лучшие песни и стихи о войне
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Министерство культуры Краснодарского края объявило старт двум краевым конкурсам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы выберут лучшую патриотическую песню «#ЭтоНашаПобеда» и лучшее стихотворение «Мы о войне стихами говорим».

- Заявки на конкурсы принимаются с 24 апреля по 5 мая. Работы принимаются до 5 мая на электронную почту knmck@mail.ru, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Патриотическую песню выберут по по трем номинациям: «Сольное исполнение», «Дуэты и ансамбли» и «Хоровые коллективы». А стихи разобьют на три возрастных категории.

Лучшие песни и стихи о войне выберут ко Дню Победы – 9 мая. Работы победителей разместят на сайте Краевого учебно-методического центра.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани в онлайн-формате пройдет всероссийская акция «Библионочь». Она состоится 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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