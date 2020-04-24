2020-04-24T09:53:54+03:00
Общество

В Краснодарском крае расселят пять аварийных домов

В них проживают почти 500 человек
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В течение двух лет на Кубани расселят жителей пяти аварийных домов. Расселение пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Эти дома, поставленные в очередь на расселение, находятся в Сочи, Северском и Ленинградском районах.

- До конца 2021 года пойдут на расселение 488 человек из 229 квартир. На это будет выделено более 182 млн рублей из федерального бюджета и 57,49 млн – из регионального, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Стоит отметить, что сейчас в программу расселения включены дома, признанные аварийными до 2017 года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что власти Сочи обещают до конца 2020 года расселить жильцов аварийного дома на Видовой. Во время проверки, были обнаружены трещины в несущих конструкциях здания. Жилье предоставят бесплатно или по льготным расценкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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