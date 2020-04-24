2020-04-24T10:17:11+03:00
Общество

На Кубани ремонтируют ведущие к медучреждениям дороги

Такие участки обновят в Краснодаре, Сочи и Новороссийске
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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До конца 2020 года в Краснодарском крае отремонтируют 18 км дорог, которые ведут к учреждениям здравоохранения.

Так, например, в Краснодаре обновят дорожное полотно на улицах Академика Лукьяненко и Красных Партизан. Эти дороги ведут к детским медучреждениям и краевой клинической больнице №2. Также работы запланированы на улице 40-летия Победы вдоль больницы скорой медицинской помощи. Также отремонтируют улицу Московскую возле железнодорожной больницы.

В Сочи ремонт пройдет около восьмой городской поликлиники на улице Турчинского и на улице Трудовой Славы. Также в городе-курорте приведут в порядок улицу Молодежную возле поликлиники №4.

А в Новороссийске обновят дорожное полотно на улицах, где расположены ФАПы – участок на Кирова в селе Цемдолина и часть улицы Промышленной в селе Абрау-Дюрсо. Также обновят Первомайскую около детской городской поликлиники № 2 и улицу Революции 1905 года, ведущую к первой городской больнице. Кроме этого, дороги отремонтируют возле лечебных учреждение в станице Натухаевской.

Ранее «Комсомолка» сообщала, где проводится ремонт дорог во время карантина в Краснодаре. Работы продолжают там, гдe их начали до ввeдeния ограничeний. Также публиковался полный список адресов улиц города, на которых можно столкнуться с препятствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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