2020-04-24T10:36:22+03:00
Общество

Кубанские ученые создали уникальную маску от коронавируса

Ею будут пользоваться медики и военные
Виталий КАРНАУХ
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В маске можно менять фильтр. Фото: технополис "Эра".В маске можно менять фильтр. Фото: технополис "Эра".
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Сотрудники анапского технополиса «Эра» совместно с учеными Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова разработали уникальный проект по созданию масок для защиты медиков и военных, находящихся рядом с зараженными COVID-19.

Первоначальный вариант маски разработчики создали на компьютере с помощью программ визуализации, затем напечатали на Первоначальный вариант маски разработчики создали на компьютере с помощью программ визуализации, затем напечатали на 3D-принтере.

- При изготовлении мы учитывали универсальные особенности лица, но ее можно также сделать и на какого-то определенного человека индивидуально, - рассказали в технополисе «Эра».

Там отметили, что в маске можно менять фильтр, это позволит сохранить здоровье медиков и военных. Крепится такая маска с помощью уникальной системы зацепов.

- Ее особенность состоит в том, что можно установить разные фильтры. Например, адсорбционные и мембранные - они позволяют снизить риск заражения военнослужащих в неблагоприятных эпидемиологических или химических условиях, - отметили ученые.

Сейчас разработчики тестируют созданную маску. Отмечается, что с идеей о ее создании к «Эре» обратилась Военно-медицинская академия.

Проект маски разработали на компьютере, а потом ее напечатали на 3D-принтере. Фото: технополис "Эра".

Проект маски разработали на компьютере, а потом ее напечатали на 3D-принтере. Фото: технополис "Эра".

ИСТОЧНИК KP.RU

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