2020-04-24T10:34:20+03:00
Происшествия

В Усть-Лабинском районе грузовой поезд сбил девушку

Она шла вдоль путей
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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ЧП произошло утром 24 апреля на железнодорожном перегоне «Усть -Лабинск – Варилка». Девушка шла около железной дороги и не заметила приближающийся поезд. Машинист грузового состава подал звуковой сигнал, но пешеход не отреагировала. После столкновения с поездом девушка выжила. Очевидцы вызвали скорую и отвезли пострадавшую в больницу.

- На месте происшествия работают следователи. Личность пострадавшей устанавливается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

По факту случившегося сейчас проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре поезд сбил мужчину, который лежал на колее. Машинист подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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