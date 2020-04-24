2020-04-24T10:50:59+03:00
Общество

В Краснодаре начнут проектировать поликлинику в микрорайоне Гидростроителей

На это городу уже выделили деньги
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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На сессии Законодательного Собрания края депутаты приняли решение о выделении субвенции для проектирования поликлиники на месте заброшенного долгостроя в микрорайоне Гидростроителей. Деньги уже поступили в бюджет города.

- Департамент строительства начнет проектирование в этом году. Сейчас идет подготовка необходимых конкурсных процедур для выбора проектной организации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

В микрорайоне Гидростроителей появится новая поликлиника на 300 посещений в смену.

Ранее «Комосомлка» сообщала, что это здание по улице имени Писателя Знаменского перешло из собственности Минобороны в муниципальную собственность для создания поликлиники в прошлом году. Власти сообщали, что работы по достройке начнутся в 2020 году. Но в связи с тем, что долго решался вопрос, чьи полномочия по достройке объекта, сроки сдвинулись. К строительству поликлиники приступят в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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