В Ейске пограничники задержали браконьера

24 Апр 2020 2020-04-24T11:04:32+03:00

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Пограничники задержали мужчину в районе центрального пляжа в Ейске. 39-летний житель Украины вброд устанавливал лессовые сети. На них он ловил тарань.

- У нарушителя сотрудники пограничного управления изъяли орудия лова и незаконно добытую рыбу. Также мужчина нарушил миграционное законодательство. Сейчас в отношении него проводятся процессуальные действия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Специалисты напомнили, что в России запрещено использовать и продавать жаберные сети.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Славянском районе браконьер порыбачил на 127 тысяч рублей. В мешке 51-летнего местного жителя нашли около 90 рыб различных пород.

А в Щербиновском районе пограничники задержали браконьера с огромной сетью. Здесь также местный житель незаконно ловил рыбу вброд.

ИСТОЧНИК KP.RU