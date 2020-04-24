В Ейске пограничники задержали браконьера
Пограничники задержали мужчину в районе центрального пляжа в Ейске. 39-летний житель Украины вброд устанавливал лессовые сети. На них он ловил тарань.
- У нарушителя сотрудники пограничного управления изъяли орудия лова и незаконно добытую рыбу. Также мужчина нарушил миграционное законодательство. Сейчас в отношении него проводятся процессуальные действия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
Специалисты напомнили, что в России запрещено использовать и продавать жаберные сети.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Славянском районе браконьер порыбачил на 127 тысяч рублей. В мешке 51-летнего местного жителя нашли около 90 рыб различных пород.
А в Щербиновском районе пограничники задержали браконьера с огромной сетью. Здесь также местный житель незаконно ловил рыбу вброд.
ИСТОЧНИК KP.RU