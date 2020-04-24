2020-04-24T11:30:57+03:00
Общество

На Кубани в рамках акции «Сад памяти» высадили около 70 тысяч деревьев

Ее провели в 18 муниципалитетах региона
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Напомним, международная акция «Сад памяти» посвящена 75-летию Победы. Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

- Участники акции уже высадили более 19 тысяч саженцев в нескольких населенных пунктах Кубани и более 50 тысяч – на территории лесного фонда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Из-за распространения коронавирусной инфекции и введенного карантина акция временно приостановлена. Ее возобновят после улучшения эпидемиологической ситуации. Во всех районах Краснодарского края до конца года высадят около ста тысяч деревьев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани ко Дню Победы организовали два краевых конкурса. Жюри выберет лучшие песни и стихи о войне. Работы победителей разместят на сайте Краевого учебно-методического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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