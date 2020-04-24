В Сочи врачам скорой помощи передали овощи и сыр от семейной фермы

24 Апр 2020 2020-04-24T11:47:47+03:00

В Сочи семейная ферма поблагодарила врачей скорой помощи за самоотверженный труд. Фото: МУП «Новости Сочи»

Так медиков поблагодарили за самоотверженный труд

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В Сочи семейная ферма поблагодарила врачей скорой помощи за самоотверженный труд. Они передали медицинскому персоналу станции скорой помощи экологически чистые овощи и молочные продукты.

- Для врачей такие подарки – в первую очередь знак внимания, психологическая помощь, -считает главный врач станции скорой помощи Сочи Александр Александров. - Ежедневно на линию выходит 51 бригада медиков, они работают по всему Сочи, от Лазаревской до Красной Поляны.

По его словам, сформированы семь дополнительных бригад, которые выезжают конкретно на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU