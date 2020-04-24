На Кубани отремонтировали 222 мемориальных комплекса

24 Апр 2020 2020-04-24T11:55:19+03:00

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Привести в порядок мемориальные комплексы с Вечным огнем поручил глава региона. Уже отремонтировали 222 мемориальных комплекса. В этом году работы по приведению в надлежащий вид братских захоронений продолжаются.

- В 2020 году в районах Кубани отремонтируют и благоустроят ещё 114 воинских захоронений, установят 12 мемориальных знаков. На мемориальных сооружениях нанесут 4011 имен погибших при защите Отечества, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Планируется, что в регионе до 2024 года отремонтируют и благоустроят 431 воинское захоронение. На работы выделят 465 млн рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре ремонтируют мемориальный комплекс «Вечный огонь». Специалисты восстановят стелу, облицовку, скульптуру Родины-матери, заменят тротуарную плитку, сделают подсветку.

Также сообщалось, что в кубанской столице построят мемориальный комплекс в память о защитниках Пашковской переправы. Возле него поставят скамейки и высадят кустарники.

ИСТОЧНИК KP.RU