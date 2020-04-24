2020-04-24T12:14:56+03:00
Общество

В Краснодаре ежедневно обрабатывают 30 тысяч подъездов

Дезинфекция проводится утром и вечером
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В кубанской столице каждый день специалисты дезинфицируют подъезды. В городе обрабатываются 30 тысяч подъездов почти 9950 многоквартирных домов.

- Специалисты ежедневно протирают так называемые «контактные поверхности»: обеззараживают домофоны, кнопки лифтов, дверные ручки, входные двери, пандусы, почтовые ящики, перила, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в городе поливомоечные машины дезинфицируют дороги, а специалисты с переносными ранцевыми опрыскивателями обрабатывают остановки, скверы, детские площадки. В ночь на 24 апреля в Краснодаре обработано 800 км дорог и тротуаров, 38 детских и спортивных площадок, 15 подземных переходов и 1240 остановок.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэрия предоставляет отчет по дезинфекции каждый день. Так, в ночь на 23 апреля продезинфицировали 800 километров дорог и тротуаров. А также 26 детских и спортивных площадок в зеленых зонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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