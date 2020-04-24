2020-04-24T12:47:45+03:00
Общество

Сотрудники МЧС дезинфицировали аэропорт и железнодорожный вокзал Краснодара

Чрезвычайное ведомство работает в режиме повышенной готовности
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краюФото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Региональное управление МЧС России по Краснодарскому краю в условиях пандемии коронавируса работает в режиме повышенной готовности. Одно из направлений работы ведомства – дезинфекция социально-значимых объектов.

23 апреля сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части и Специализированной части экстренного реагирования провели дезинфекцию терминалов и территории краснодарского аэропорта. Вооружившись ручными и ранцевыми установками для пожаротушения, спасатели прошли по зданиям, а также обработали трапы и автобусы для перевозки пассажиров.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- Данные мероприятия проводятся повсеместно по всему краю и на постоянной основе. Дезинфекция социально-значимых объектов находится на контроле Главного управления, - отметил врио начальника Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Аркадий Согомонян.

Аэропорт Краснодара с 13 апреля работает только с 6 до 20 часов, принимая менее 10 рейсов в сутки. Безопасности пассажиров и санитарному порядку здесь уделяют особое внимание.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Кроме того, сотрудники МЧС провели дезинфекцию здания и прилегающей территории железнодорожного вокзала «Краснодар-1». Здесь же с 18 апреля развернута палатка МЧС для регистрации прибывших пассажиров и измерения температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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