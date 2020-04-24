2020-04-24T12:38:11+03:00
Общество

Из аэропорта Краснодара в обсерваторы отправили 24 пассажира

Остальные будут соблюдать самоизоляцию
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Краснодарский аэропорт 23 апреля принял шесть рейсов. Самолеты прилетел из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Новосибирска и Тюмени. В обсерваторы направили 24 человека. Они проведут там две недели.

- Всего в 23 апреля в кубанскую столицу прибыли 308 пассажиров. В обсерватор изолировали 24 человека, не имеющих местной прописки или родственников в Краснодаре. Остальные будут соблюдать обязательную 14-дневную самоизоляцию дома, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что 22 апреля на обсервацию из аэропорта "Пашковский" отправили 24 пассажира.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 24 апреля увеличилось на 84 человека. Диагноз подтвержден у 623 жителей региона. Большинство новых случаев пришлись на Краснодар. Также заболевшие появились в Сочи, Ейске, Новороссийске, Тимашевском Щербиновском, Тихорецком, Кореновском, Калининском и Динском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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