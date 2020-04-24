2020-04-24T13:14:15+03:00
Общество

Угнал машину и грабил детей: В Краснодаре вынесли приговор малолетнему рецидивисту

15-летний мальчик приговорен к 2,5 годам лишения свободы
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Приговор уже вступил в законную силуПриговор уже вступил в законную силуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Краснодаре суд вынес приговор 15-летнему подростку. Парня признали виновным в угоре автомобиля и двух грабежах, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

На момент совершения преступлений обвиняемому было всего 14 лет. Подросток со своим младшим товарищем угнал машину «Тойота», которую водитель не закрыл и оставил ключи в замке зажигания. В это время друг наблюдал за обстановкой, а потом сел к нему в машину. Остановили школьников сотрудники ДПС.

Кроме того, следователи выяснили, что подросток со своим знакомым в ноябре 2019 года ограбил 10-летнего мальчика, отобрав у него мобильный телефон, а на следующий день их жертвой стал 9-летний ребенок.

- Приговором суда 15-летнему местному жителю назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с ограничением свободы сроком на 1 год. Кроме того, подростку назначено амбулаторное принудительное лечение и наблюдение у врача психиатра в медицинской организации государственной системы здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь в амбулаторных условиях, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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