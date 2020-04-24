2020-04-24T13:22:12+03:00
Общество

На строительство поликлиники в Краснодаре направят 222 млн рублей

Медучреждение появится в микрорайоне Гидростроителей
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Напомним, что поликлиника появится на месте долгостроя на улице Писателя Знаменского, 3. На сессии Законодательного Собрания края депутаты приняли решение о выделении субвенции для проектирования здания. Деньги на эти цели уже поступили в бюджет города. К строительству объекта приступят в 2021 году.

Ранее сообщалось, что департамент строительства начнет проектирование поликлиники в этом году.

- На проектно-сметные работы из краевого бюджета выделено 5,9 млн рублей. Планируется, что в 2021 и 2022 годах городу на строительные работы направят еще 156 и 60 млн рублей соответственно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Планируется, что поликлиника откроется в 2026 году.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по строительству новых школ Кубань – первая в стране. В регионе за последние пять лет построено рекордное количество образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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