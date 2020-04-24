Никаких больше шашлыков: в Краснодаре перекопали все подъезды к водоемам

24 Апр 2020 2020-04-24T14:18:22+03:00

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После выходных 18-19 апреля, которые многие краснодарцы решили провести на природе, нарушая каратин, власти решили физически преградить путь ко всем водоемам краевого центра.

Часть дорог перекопали, еще часть дорог перекрыли бетонными блоками. Во всех районах города перекрыто 35 подъездных путей к Кубани и водоемам, где горожане проводили пикники.

Кроме того, в маршруты патрулей, которые следят за соблюдением карантина включили «Народный парк» в Комсомольском микрорайоне, парк «Солнечный остров», береговую линию Карасуна в Пашковском районе.

- Кроме того, в ближайшие субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, в Краснодаре скорректируют маршрут движения мобильных отрядов самоконтроля. В графики патрулирования будут включены все прибрежные территории — традиционные места отдыха у воды или в зеленых зонах. Это сделано по поручению главы города Евгения Первышова, чтобы пресечь массовые нарушения карантина, - сообщают в администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU