2020-04-24T13:43:23+03:00
Происшествия

В Динском районе мотоциклист попал в реанимацию после ДТП

По факту случившегося проводится проверка
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: отдел пропагандыФото: отдел пропаганды
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Авария случилась днем 23 апреля в Динском районе на подъезде к станице Выселки. По предварительным данным, 50-летняя женщина на автомобиле «Cherry» не уступила дорогу мотоциклисту на «Suzuki». В результате ДТП 24-летнего водителя двухколесного транспорта госпитализировали в реанимацию.

- Предполагаемая виновница ДТП не пострадала. А вот мотоциклист оказался на грани жизни и смерти. Молодой человек получил различные травмы. Известно, что из специальной экипировки у него был только мотошлем, - сообщает портал «Южные дела».

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что по факту аварии проводится проверка, выяснятся все обстоятельства случившегося.

Также в Госавтоинспекции отметили, что за сутки на дорогах Краснодарского края сотрудники ДПС выявили почти 20 тысяч нарушений ПДД. 23 апреля на дорогах края случилось пять ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы. В их числе три аварии по причине несоблюдения очередности проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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