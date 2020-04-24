2020-04-24T14:06:46+03:00
Происшествия

Стала известна личность попавшей под поезд девушки в Усть-Лабинском районе

По факту случившегося проводится проверка
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Напомним, что 24 апреля на железнодорожном перегоне «Усть -Лабинск – Варилка» грузовой состав сбил девушку. Пострадавшей удалось выжить. Ее отправили в больницу. Сотрудники полиции выяснили, что попавшая под поезд девушка – местная жительница.

- Установлена личность пострадавшей девушки. Ей оказалась 18-летняя жительница города Усть-Лабинск, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что машинист грузового состава подал звуковой сигнал, но пешеход не отреагировала. Сейчас полицейские выясняют, почему девушка так близко находилась к железной дороге.

Также "Комсомолка" сообщала о подобной ситуации в Армавире. Там 40-летняя женщина чудом выжила после столкновения с поездом. Но ей пришлось ампутировать руку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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