В Сочи ремонтируют фонтан на мемориале военных врачей
В Сочи начали капитальный ремонт фонтана на одном из наиболее известных мемориалов «Подвиг во имя жизни».
Скульптурная композиция появилась в начале 1990-х рядом с парком «Ривьера» и символизирует благодарность врачам госпиталей курорта, которые в годы Великой Отечественной войны сумели вернуть в строй сотни тысяч солдат и офицеров Красной армии.
Рабочие уже демонтировали устаревшую с момента последнего ремонта 25-летней давности плитку, насосную установку фонтана и коммуникационные сети. Новая плитка будет трёх цветов – белого, синего и красного. Также, в цвета российского триколора окрасят диодную подсветку по периметру фонтана.
- Контроль за строителями ведёт департамент архитектуры и районная администрация. Важно завершить все работы к празднику 9 Мая, - подчеркнул вице-мэр Сочи Денис Юрковский.
ИСТОЧНИК KP.RU