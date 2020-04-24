В Сочи ремонтируют фонтан на мемориале военных врачей

24 Апр 2020 2020-04-24T14:25:00+03:00

Мемориал "Подвиг во имя жизни" в Сочи. Фото пресс-службы мэрии курорта

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В Сочи начали капитальный ремонт фонтана на одном из наиболее известных мемориалов «Подвиг во имя жизни».

Скульптурная композиция появилась в начале 1990-х рядом с парком «Ривьера» и символизирует благодарность врачам госпиталей курорта, которые в годы Великой Отечественной войны сумели вернуть в строй сотни тысяч солдат и офицеров Красной армии.

Рабочие уже демонтировали устаревшую с момента последнего ремонта 25-летней давности плитку, насосную установку фонтана и коммуникационные сети. Новая плитка будет трёх цветов – белого, синего и красного. Также, в цвета российского триколора окрасят диодную подсветку по периметру фонтана.

- Контроль за строителями ведёт департамент архитектуры и районная администрация. Важно завершить все работы к празднику 9 Мая, - подчеркнул вице-мэр Сочи Денис Юрковский.

ИСТОЧНИК KP.RU