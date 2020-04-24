Ремонт городских дорог в Сочи выполнен уже более чем наполовину от годового плана
Сейчас работы в Сочи ведутся на 40 участках. Дороги уже отремонтированы на улицах Крупской, Лебединой, переулках Вертолётном, Севанском и Табачном.
На очереди реконструкция покрытия в переулках Лазарева, Привокзальном, Почтовом, Белинского и ряде других.
Ремонт улиц в рамках нацпроекта идёт с опережением графика. Уже завершены основные работы на 24-х участках. Всего в этом году в рамках нацпроекта отремонтируют более 70-ти километров дорог.
- Это означает , что ремонтные работы выполнены в Сочи на 53% от запланированного на 2020 год,- говорится в сообщении мэрии Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU