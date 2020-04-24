2020-04-24T14:34:14+03:00
Общество

Ремонт городских дорог в Сочи выполнен уже более чем наполовину от годового плана

Работы ведутся с заметным опережением графика
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Ремонт улицы в Сочи. Фото пресс-службы мэрии курортаРемонт улицы в Сочи. Фото пресс-службы мэрии курорта
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Сейчас работы в Сочи ведутся на 40 участках. Дороги уже отремонтированы на улицах Крупской, Лебединой, переулках Вертолётном, Севанском и Табачном.

На очереди реконструкция покрытия в переулках Лазарева, Привокзальном, Почтовом, Белинского и ряде других.

Ремонт улиц в рамках нацпроекта идёт с опережением графика. Уже завершены основные работы на 24-х участках. Всего в этом году в рамках нацпроекта отремонтируют более 70-ти километров дорог.

- Это означает , что ремонтные работы выполнены в Сочи на 53% от запланированного на 2020 год,- говорится в сообщении мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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