Ремонт городских дорог в Сочи выполнен уже более чем наполовину от годового плана

24 Апр 2020 2020-04-24T14:34:14+03:00

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Сейчас работы в Сочи ведутся на 40 участках. Дороги уже отремонтированы на улицах Крупской, Лебединой, переулках Вертолётном, Севанском и Табачном.

На очереди реконструкция покрытия в переулках Лазарева, Привокзальном, Почтовом, Белинского и ряде других.

Ремонт улиц в рамках нацпроекта идёт с опережением графика. Уже завершены основные работы на 24-х участках. Всего в этом году в рамках нацпроекта отремонтируют более 70-ти километров дорог.

- Это означает , что ремонтные работы выполнены в Сочи на 53% от запланированного на 2020 год,- говорится в сообщении мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU