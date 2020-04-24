Жительницу Кубани, которая прошла обучение в сирийском лагере террористов, объявили в международный розыск

24 Апр 2020 2020-04-24T17:09:49+03:00

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Как сообщает пресс-служба СУ СК региона, в Новокубанске против 25-летней Виктории Симоненко, местной жительницы, возбудили уголовное дело. Девушку обвиняют в совершении преступлений против общественной безопасности.

Так, по данным следствия, Виктория в апреле 2016 года уехала в Сирию, чтобы пройти там обучение террористической деятельности. Организация, в которой занималась Виктория, на территории Российской Федерации признана террористической.

- До ноября 2017 года обвиняемая находилась на территории Сирии. Она проходила обучение в лагере боевиков, где приобрела углубленные знания, практические умения и навыки обращения с оружием и взрывными устройствами, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК.

После «успешного» прохождения «курсов» жительница Кубани вступила в террористическую организацию и находилась там до 2018 года.

От правоохранителей девушка скрывается, поэтому ее объявили в международный розыск. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. В расследовании уголовного дела также принимают участие сотрудники УФСБ и ЦПЭ ГУ МВД.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемой, следствие просит сообщить об этом по телефону 8(86195)-3-02-18 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU