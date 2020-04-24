2020-04-24T17:09:49+03:00
Происшествия

Жительницу Кубани, которая прошла обучение в сирийском лагере террористов, объявили в международный розыск

25-летнюю Викторию Симоненко разыскивают спецслужбы
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: СУ СК региона.Фото: СУ СК региона.
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба СУ СК региона, в Новокубанске против 25-летней Виктории Симоненко, местной жительницы, возбудили уголовное дело. Девушку обвиняют в совершении преступлений против общественной безопасности.

Так, по данным следствия, Виктория в апреле 2016 года уехала в Сирию, чтобы пройти там обучение террористической деятельности. Организация, в которой занималась Виктория, на территории Российской Федерации признана террористической.

- До ноября 2017 года обвиняемая находилась на территории Сирии. Она проходила обучение в лагере боевиков, где приобрела углубленные знания, практические умения и навыки обращения с оружием и взрывными устройствами, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК.

После «успешного» прохождения «курсов» жительница Кубани вступила в террористическую организацию и находилась там до 2018 года.

От правоохранителей девушка скрывается, поэтому ее объявили в международный розыск. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. В расследовании уголовного дела также принимают участие сотрудники УФСБ и ЦПЭ ГУ МВД.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемой, следствие просит сообщить об этом по телефону 8(86195)-3-02-18 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ограбить за 4 минуты: В Краснодаре двое в медицинских масках обчистили магазин
Расселение дома, в котором погиб краснодарец от взрыва, не требуется
На Кубани заработала система адресной помощи нуждающимся семьям с детьми
«Россети Кубань» отремонтировала три высоковольтные подстанции в Анапе и Новороссийске
Сообщение о проведении в Краснодаре несанкционированного митинга оказалось фейком
ВТБ упрощает для малого бизнеса прием оплаты при доставке
Жительницу Кубани, которая прошла обучение в сирийском лагере террористов, объявили в международный розыск
Ремонт городских дорог в Сочи выполнен уже более чем наполовину от годового плана
В Сочи ремонтируют фонтан на мемориале военных врачей
Стала известна личность попавшей под поезд девушки в Усть-Лабинском районе
В Динском районе мотоциклист попал в реанимацию после ДТП
Никаких больше шашлыков: в Краснодаре перекопали все подъезды к водоемам
На строительство поликлиники в Краснодаре направят 222 млн рублей
Угнал машину и грабил детей: В Краснодаре вынесли приговор малолетнему рецидивисту
Из аэропорта Краснодара в обсерваторы отправили 24 пассажира
Сотрудники МЧС дезинфицировали аэропорт и железнодорожный вокзал Краснодара
В Краснодаре ежедневно обрабатывают 30 тысяч подъездов
На Кубани отремонтировали 222 мемориальных комплекса
В Сочи врачам скорой помощи передали овощи и сыр от семейной фермы
Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 24 апреля 2020 года составило 18