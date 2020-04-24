2020-04-24T17:12:24+03:00
Общество

«Россети Кубань» отремонтировала три высоковольтные подстанции в Анапе и Новороссийске

Работы повысили надежность энергоснабжения 22 тысяч жителей
Иван Егоров
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Фото: ПАО «Кубаньэнерго».Фото: ПАО «Кубаньэнерго».
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Энергетики Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») провели текущий ремонт трех высоковольтных подстанций. Питающие центры обеспечивают электроэнергией свыше 22 тысяч потребителей, более 25 социальных объектов, 4 градообразующих предприятия Новороссийска и международный аэропорт Анапы.

Специалисты заменили устаревшее подстанционное оборудование на современное отечественное и провели ремонт масленого выключателя и аккумуляторных батарей. Энергетики также проверили релейную защиту и автоматику.

– Работы по ремонту подстанционного оборудования ключевых питающих центров Анапы и Новороссийска выполнены нами в рамках ремонтной программы и технического обслуживания на 2020 год. На их реализацию было направлено около миллиона рублей. В процессе работы мы формируем график и схему ремонтов таким образом, чтобы максимально сократить неудобства для потребителей. Большая часть работ выполняется без отключения потребителей, - сообщил главный инженер Юго-Западного филиала Егор Войцеховский.

Отметим, Юго-Западные электросети обслуживают Абинский, Крымский, Анапский, Геленджикский, Новороссийский районы Краснодарского края. На балансе предприятия находятся 77 подстанций классом напряжения 35-110 кВ, крупнейшие из которых – «Новороссийская», «РИП», «Анапская», «Южная», «Холмская», «Джемете», «Варениковская», «Геленджик» и «Северо-Западная». Все работы энергетикам приходится выполнять в сложных климатических условиях, поскольку юго-западная территория края отличается сильными ветрами, а в холодный период здесь нередко образуется гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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