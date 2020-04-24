На Кубани заработала система адресной помощи нуждающимся семьям с детьми

24 Апр 2020 2020-04-24T17:43:32+03:00

Во всех муниципалитетах есть номера "горячих линий"

На эти цели выделено 600 миллионов рублей

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В Краснодарском крае 84434 тысячи нуждающихся семей получили помощь из регионального бюджета. Это единовременные выплаты по 5 и 10 тысяч рублей. Еще 426 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили аналогичные выплаты из благотворительного фонда помощи детям «Край добра» в рамках проекта «Пандемия 2020». Он реализуется фондом совместно c Общественной палатой края.

К слову, средства на реализацию этого проекта передал бывший президент Адыгеи и меценат Хазрет Совмен.

Выявлять нуждающихся в связи с пандемией коронавируса будут специальные группы, потому что не все из тех, кому нужна помощь, состоят на учете соцслужб.

Кроме того, в каждом муниципалитете организована "горячая линия", после звонка на которую с вами свяжутся волонтеры.

Телефоны горячих линий для нуждающихся жителей в каждом муниципальном образовании:

Абинский район: 8 (86150) 5-41-64

город-курорт Анапа: 8 (86133) 3-15-61

Апшеронский район: 8 (86152) 2-76-63

город Армавир: 8 (86137) 3-80-06

Белоглинский район: 8 (86154) 7-35-63

Белореченский район: 8 (86155) 3-13-13

Брюховецкий район: 8 (86156) 3-43-15

Выселковский район: 8 (86157) 7-38-39

город-курорт Геленджик: 8 (86141) 2-09-10

город Горячий Ключ: 8 (86159) 3-63-77

Гулькевичский район: 8 (86160) 5-18-86

Динской район: 8 (86162) 6-17-54

Ейский район: 8 (86132) 3-61-00

Кавказский район: 8 (86138) 7-87-12

Калининский район: 8 (86163) 2-14-64

Каневской район: 8 (86164) 7-39-07

Кореновский район: 8 (86142) 4-26-02

Красноармейский район: 8 (86165) 3-20-11

город Краснодар: 8 (861) 251-05-24

Крыловский район: 8 (86161) 3-56-89

Крымский район: 8 (86131) 2-00-77

Курганинский район: 8 (86147) 2-41-71

Кущевский район: 8 (86168) 5-35-49

Лабинский район: 8 (86169) 3-06-88

Ленинградский район: 8 (86145) 7-16-50

Мостовский район: 8-918-449-17-96

Новокубанский район: 8 (86195) 3-19-22

Новопокровский район: 8 (86149) 7-16-77

город Новороссийск: 8 (8617) 64-64-05

Отрадненский район: 8 (86144) 3-33-42

Павловский район: 8 (86191) 3-19-88

Приморско-Ахтарский район: 8 (86143) 3-08-62

Северский район: 8 (86166) 2-17-82

Славянский район: 8 (86146) 4-11-12

город-курорт Сочи: 8 (862) 264-23-24

Староминский район: 8 (86153) 4-31-07, +7 (918) 181-61-49

Тбилисский район: 8 (86158) 3-16-35

Темрюкский район: 8 (86148) 6-02-12

Тимашевский район: 8 (86130) 4-79-11

Тихорецкий район: 8 (86196) 4-15-09

Туапсинский район: 8 (86167) 2-29-71

Успенский район: 8 (86140) 5-53-86

Усть-Лабинский район: 8 (86135) 5-23-03

Щербиновский район: 8 (86151) 7-82-73

ИСТОЧНИК KP.RU