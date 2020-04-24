На Кубани заработала система адресной помощи нуждающимся семьям с детьми
В Краснодарском крае 84434 тысячи нуждающихся семей получили помощь из регионального бюджета. Это единовременные выплаты по 5 и 10 тысяч рублей. Еще 426 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили аналогичные выплаты из благотворительного фонда помощи детям «Край добра» в рамках проекта «Пандемия 2020». Он реализуется фондом совместно c Общественной палатой края.
К слову, средства на реализацию этого проекта передал бывший президент Адыгеи и меценат Хазрет Совмен.
Выявлять нуждающихся в связи с пандемией коронавируса будут специальные группы, потому что не все из тех, кому нужна помощь, состоят на учете соцслужб.
Кроме того, в каждом муниципалитете организована "горячая линия", после звонка на которую с вами свяжутся волонтеры.
Телефоны горячих линий для нуждающихся жителей в каждом муниципальном образовании:
Абинский район: 8 (86150) 5-41-64
город-курорт Анапа: 8 (86133) 3-15-61
Апшеронский район: 8 (86152) 2-76-63
город Армавир: 8 (86137) 3-80-06
Белоглинский район: 8 (86154) 7-35-63
Белореченский район: 8 (86155) 3-13-13
Брюховецкий район: 8 (86156) 3-43-15
Выселковский район: 8 (86157) 7-38-39
город-курорт Геленджик: 8 (86141) 2-09-10
город Горячий Ключ: 8 (86159) 3-63-77
Гулькевичский район: 8 (86160) 5-18-86
Динской район: 8 (86162) 6-17-54
Ейский район: 8 (86132) 3-61-00
Кавказский район: 8 (86138) 7-87-12
Калининский район: 8 (86163) 2-14-64
Каневской район: 8 (86164) 7-39-07
Кореновский район: 8 (86142) 4-26-02
Красноармейский район: 8 (86165) 3-20-11
город Краснодар: 8 (861) 251-05-24
Крыловский район: 8 (86161) 3-56-89
Крымский район: 8 (86131) 2-00-77
Курганинский район: 8 (86147) 2-41-71
Кущевский район: 8 (86168) 5-35-49
Лабинский район: 8 (86169) 3-06-88
Ленинградский район: 8 (86145) 7-16-50
Мостовский район: 8-918-449-17-96
Новокубанский район: 8 (86195) 3-19-22
Новопокровский район: 8 (86149) 7-16-77
город Новороссийск: 8 (8617) 64-64-05
Отрадненский район: 8 (86144) 3-33-42
Павловский район: 8 (86191) 3-19-88
Приморско-Ахтарский район: 8 (86143) 3-08-62
Северский район: 8 (86166) 2-17-82
Славянский район: 8 (86146) 4-11-12
город-курорт Сочи: 8 (862) 264-23-24
Староминский район: 8 (86153) 4-31-07, +7 (918) 181-61-49
Тбилисский район: 8 (86158) 3-16-35
Темрюкский район: 8 (86148) 6-02-12
Тимашевский район: 8 (86130) 4-79-11
Тихорецкий район: 8 (86196) 4-15-09
Туапсинский район: 8 (86167) 2-29-71
Успенский район: 8 (86140) 5-53-86
Усть-Лабинский район: 8 (86135) 5-23-03
Щербиновский район: 8 (86151) 7-82-73
ИСТОЧНИК KP.RU
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