Расселение дома, в котором погиб краснодарец от взрыва, не требуется

24 Апр 2020 2020-04-24T18:17:56+03:00

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Днем 24 апреля в Краснодаре в доме на переулке Ленинскому произошел пожар. По сообщениям очевидцев, после громкого хлопка из квартиры вылетели стекла, а внутри все загорелось. Прибывшие спасатели эвакуировали из многоэтажки с горящей квартирой 35 жильцов, все они в настоящий момент находятся в безопасности, расселение не требуется. К сожалению, одного жильца – хозяина помещения - спасти не удалось.

- По поручению главы Краснодара Евгения Первышова сотрудники администрации пообщались со всеми жильцами дома – расселение никому не требуется, - заверили в пресс-службе мэрии кубанской столицы.

Отмечается, что погибший 69-летний мужчина проживал один. Дом был не газифицирован, однако, по предварительным данным, в квартире погибшего были найдены пустые пластиковые емкости с запахом керосина.

Фото: мэрия Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU