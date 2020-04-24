2020-04-24T18:30:15+03:00
Происшествия

Ограбить за 4 минуты: В Краснодаре двое в медицинских масках обчистили магазин

Улов налетчиков составил 40 тысяч рублей
Евгения СОРОКА
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Произошло все поздней ночью, когда в торговой точке никого не былоПроизошло все поздней ночью, когда в торговой точке никого не было
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Рекомендация в связи с угрозой распространения коронавируса носить медицинскую маску оказалась на руку жадным до чужого добра. Двое неизвестных совершили налет на один из продуктовых магазинов в Краснодаре.

Произошло все поздней ночью, когда в торговой точке никого не было, кроме 42-летней продавщицы. В помещение ворвались мужчины, лица которых скрывали маски белого и черного цветов.

- Один из молодчиков направил в сторону женщины пистолет (о том, настоящий он был или нет, кассир не разглядела) и закричал: «Быстро! Давай деньги!» - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - В это время напарник уже принимал наличные.

Судя по всему, грабители условились все делать быстро, поэтому они вполне удовлетворились той сумой, которую женщина достала из кассы. Они сложили деньги в пакет и немедля выбежали на улицу. На все про все у них ушло 4 минуты.

Как стало известно позднее, улов налетчиков составил 40 тысяч рублей. Правоохранители уже возбудили уголовное дело и сейчас разыскивают грабителей.

По словам продавца, мужчины были ростом 165 -172 сантиметра, среднего телосложения. Один из злоумышленников был одет в спортивные штаны и куртку черного цвета, кроссовки у него были серые. У его напарника — похожая одежда, правда, спортивные штаны с белыми полосками по бокам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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