В Краснодаре 24 апреля оштрафовали 222 нарушителя карантина

24 Апр 2020 2020-04-24T21:18:50+03:00

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В кубанской столице режим карантина действует до 30 апреля. Так что еще как минимум неделю краснодарцы обязаны соблюдать режим и не выходить на улицу без уважительной причины. Всех, кто решит прогуляться по набережной или встретиться с друзьями, накажут рублем. Так, например, 24 апреля в Краснодаре оштрафовали 222 нарушителя карантина.

- В течение дня сотрудники выдали 474 уведомления о необходимости соблюдать ограничения, - объясняют в городской администрации.

В составе «коронавирусных патрулей» - сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и сотрудники администрации города и внутригородских округов - всего 567 человек.

- С 15 апреля они работают в усиленном режиме, - уточняют в мэрии. - В их маршруты включены скверы, бульвары, пешеходные дорожки в «спальных» микрорайонах и магазины.

Напомним, краснодарцам за нарушения запрета грозит наказание. По ст. 20.6.1 КоАП РФ «Нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации» предусмотрено предупреждение или штраф - от одной до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU