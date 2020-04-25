2020-04-25T08:11:59+03:00
Происшествия

Вспыхнул из-за короткого замыкания: в Новороссийске сгорел большегруз

К счастью, никто не пострадал [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: instagram.com/avto_region23Фото: instagram.com/avto_region23
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ЧП случилось накануне в городе-герое. На Сухумском шоссе в районе памятника Героям-танкистам загорелся грузовик Freightliner. О возгорании спасателям сообщили очевидцы, которые увидели, как огонь охватил кабину фуры.

Фото: instagram.com/avto_region23

Фото: instagram.com/avto_region23

- На место выезжали четыре человека личного состава и одна единица техники, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Огонь был полностью потушен.

Пострадавших в результате ЧП нет. Водитель большегруза за считанные секунды успел выскочить из горящей машины.

Причины пожара сейчас устанавливаются, проводится экспертиза. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

Напомним, ранее в Краснодаре в доме на переулке Ленинскому произошел пожар. По сообщениям очевидцев, после громкого хлопка из квартиры вылетели стекла, а внутри все загорелось. Хозяина помещения спасти не удалось.

В Новороссийске сгорела фура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вспыхнул из-за короткого замыкания: в Новороссийске сгорел большегруз
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