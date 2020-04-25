Вспыхнул из-за короткого замыкания: в Новороссийске сгорел большегруз
ЧП случилось накануне в городе-герое. На Сухумском шоссе в районе памятника Героям-танкистам загорелся грузовик Freightliner. О возгорании спасателям сообщили очевидцы, которые увидели, как огонь охватил кабину фуры.
Фото: instagram.com/avto_region23
- На место выезжали четыре человека личного состава и одна единица техники, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Огонь был полностью потушен.
Пострадавших в результате ЧП нет. Водитель большегруза за считанные секунды успел выскочить из горящей машины.
Причины пожара сейчас устанавливаются, проводится экспертиза. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.
Напомним, ранее в Краснодаре в доме на переулке Ленинскому произошел пожар. По сообщениям очевидцев, после громкого хлопка из квартиры вылетели стекла, а внутри все загорелось. Хозяина помещения спасти не удалось.
В Новороссийске сгорела фура.
ИСТОЧНИК KP.RU
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