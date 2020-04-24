В Краснодаре перекроют улицу Аэродромную, чтобы уложить финальный слой асфальта

24 Апр 2020 2020-04-24T23:07:25+03:00

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Работы на улице Аэродромной стартовали еще в марте. Несмотря на то, что в городе ввели карантин, бригады дорожников продолжали ремонт, правда, уже соблюдая все необходимые санитарные требования.

Для укладки финального слоя асфальта 25 апреля ограничат проезд по улице Аэродромной. Перекроют участок от Северной до Красных Партизан. Проехать по нему нельзя будет в течение всего дня - с 07:00 до 17:00.

- За это время на участке протяженностью 800 метров уложат верхний слой асфальта, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - Это – завершающий этап ремонт проезжей части.

После 17:00 участок полностью откроют для движения.

- Проезжая часть будет готова для проезда, а работы продолжатся на тротуарах – там укладывают тротуарную плитку, - добавляют в мэрии.

Кроме того, предстоит отремонтировать въезды во дворы и обновить парковочные карманы.

Полностью завершить ремонт рабочие планируют 30 апреля и пока все идет по графику.

Напомним, заканчивается реконструкция и Вечного огня. Строители восстанавливают все элементы мемориального комплекса - стелу, облицовку на Вечном огне и скульптуру Родины-матери.

ИСТОЧНИК KP.RU