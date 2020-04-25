С самолета - в обсерватор: Сочи готовится принять жителей Кубани, которых вывезут с острова Бали

25 Апр 2020 2020-04-25T08:45:10+03:00

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Международный аэропорт Сочи готовится принять рейс из Денпасара (осторов Бали). Как стало известно, самолет доставит домой жителей Краснодарского края. На курорте борт приземлится в воскресенье, 26 апреля, в 10:20.

- Самолет совершит промежуточную посадку в Самаре, после чего направится в конечный пункт назначения - Сочи, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани. - По прибытии все пассажиры будут изолированы на две недели в обсерваторе.

Сразу после приземления врачи измерят у людей температуру, возьмут на анализ биоматериал. Кроме того, всем вернувшимся раздадут предписания о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Точное количество пассажиров не оглашается, однако известно, что перелет будет выполнен на самолете Boeing 777 вместимостью до 457 пассажиров.

К слову, рейс организовали исключительно для вывоза россиян из зарубежных стран, где они вынуждены задержались из-за коронавируса.

ВАЖНО!

Все прибывающие в Краснодарский край другими видами транспорта из Москвы и Санкт-Петербурга обязаны немедленно сообщать об этом на «горячую линию» по телефонам 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.

ИСТОЧНИК KP.RU