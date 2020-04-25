В Новороссийске продолжают строить школу на 1550 мест несмотря на карантин
С 18 апреля согласно постановлению губернатора Вениамина Кондратьева на Кубани строительство социальных объектов возобновилось. Все работы идут в прежнем темпе. Так, в городе-герое возводят учебное заведение на 1550 мест - это будет самая большая школа в Новороссийске.
Сейчас на объекте трудится 48 человек - они работают в две смены.
- Из-за сложной эпидобстановки соблюдаются строгие меры безопасности, - уточняют «КП» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Рабочий процесс организован в строгом соответствии с сантребованиями.
Строительство объекта по срокам предполагается полностью завершить в 2021 году.
– Общая площадь трехэтажного здания составит 27,3 тысяч квадратных метров, - говорят в департаменте строительства края. - Рабочие уже бетонируют буронабивные сваи, завозят арматуру, опалубки и армированные каркасы на площадку.
Рабочие рассчитывают, что ситуация с пандемией коронавируса скоро нормализуется и выполнению задачи ничего не помешает.
ИСТОЧНИК KP.RU
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