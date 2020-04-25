2020-04-25T10:30:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новороссийске продолжают строить школу на 1550 мест несмотря на карантин

Сдать в эксплуатацию здание планируют в 2021 году
Евгения СОРОКА
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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С 18 апреля согласно постановлению губернатора Вениамина Кондратьева на Кубани строительство социальных объектов возобновилось. Все работы идут в прежнем темпе. Так, в городе-герое возводят учебное заведение на 1550 мест - это будет самая большая школа в Новороссийске.

Сейчас на объекте трудится 48 человек - они работают в две смены.

- Из-за сложной эпидобстановки соблюдаются строгие меры безопасности, - уточняют «КП» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Рабочий процесс организован в строгом соответствии с сантребованиями.

Строительство объекта по срокам предполагается полностью завершить в 2021 году.

– Общая площадь трехэтажного здания составит 27,3 тысяч квадратных метров, - говорят в департаменте строительства края. - Рабочие уже бетонируют буронабивные сваи, завозят арматуру, опалубки и армированные каркасы на площадку.

Рабочие рассчитывают, что ситуация с пандемией коронавируса скоро нормализуется и выполнению задачи ничего не помешает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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