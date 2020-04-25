На въезде на курорт появилась вывеска «Сочи – город-госпиталь»

25 Апр 2020 2020-04-25T09:26:30+03:00

Вот такой указатель появился в районе Мамайки.

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В городе-курорте в преддверии 9 мая появилась вывеска «Сочи – город-госпиталь». Установили ее при въезде в районе бывшего поста ГИБДД в районе Мамайки.

- Понимаю, что повесили указатель, чтобы отдать дань памяти врачам, которые спасали во время Великой Отечественной войны. Но в нынешних условиях, во время распространения коронавируса, выглядит жутковато, - говорят сочинцы. - Хотя, если задуматься, сейчас медикам ничуть не легче.

Решение о том, что Сочи станет городом-госпиталем, приняли почти сразу после начала вторжения фашистов. Первый эшелон с солдатами прибыл на курорт в августе 1941 года, и с того момента началась новая история населенного пункта.

- В годы Великой Отечественной войны на базе сочинских здравниц работало 111 госпиталей, - рассказывают в мэрии. - Вместе с хирургами и санитарами, проводившими уникальные операции, за жизнь тяжелораненых солдат и матросов боролись и простые горожане.

В итоге в госпиталях Сочи поставили на ноги и вернули в строй около 400 тысяч офицеров.

- За бессмертный подвиг курорт наградили орденом Отечественной войны Первой степени, - добавляют в сочинской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU