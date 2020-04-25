Нашел карту и снял все деньги: «Находчивому» жителю Кубани грозит 6 лет тюрьмы

25 Апр 2020 2020-04-25T12:47:15+03:00

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В полицию Темрюкского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что потерял кошелек с деньгами и банковскими картами. Пока искал, на телефон стали приходить смс-сообщения о списании средств со счета. В общей сложности с карт пропало больше 51 тысячи рублей.

Как оказалось, подобрал портмоне случайный прохожий. Он решил воспользоваться случаем и обналичить имевшиеся на карте средства, а не относить карту в банк, как подобает добропорядочному гражданину.

- 30-летнего ранее судимого местного жителя правоохранители задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции, - говорят «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Деньгами злоумышленник, как выяснилось, распорядился по своему усмотрению.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет тюрьмы.

- На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавляют в краевом главке.

ИСТОЧНИК KP.RU