Более 400 водителей передумали ехать на Кубань из-за обязательной обсервации
Пересек границу - отправляешься в обсервацию. После того, как в Краснодарском крае ввели обязательное правило для всех въезжающих, количество желающих попасть в регион уменьшилась.
- С 18 апреля 403 автомобилиста отказались от въезда на территорию края, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - 34 человека, прибывших на личном авто, направлены на обсервацию.
Мера эта, как объясняют власти региона, вынужденная. Сделано это, прежде всего, чтобы остановить распространение коронавируса.
На сегодняшний день в обсерваторах края находятся 700 человек. 210 из них прибыли в регион на поезде, 456 прилетели на самолете и 34 – на личных автомобилях.
- На самоизоляции по месту жительства находятся 5388 человек, - добавляют в администрации Краснодарского края. - 1639 жителей приехали на поездах, а 3699 граждан прилетели на самолетах.
Кроме того, 45 человек уехали в Адыгею, где самоизолировались по месту проживания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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