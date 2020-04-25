2020-04-25T09:52:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 400 водителей передумали ехать на Кубань из-за обязательной обсервации

Об этом сообщают в администрации региона
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Пересек границу - отправляешься в обсервацию. После того, как в Краснодарском крае ввели обязательное правило для всех въезжающих, количество желающих попасть в регион уменьшилась.

- С 18 апреля 403 автомобилиста отказались от въезда на территорию края, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - 34 человека, прибывших на личном авто, направлены на обсервацию.

Мера эта, как объясняют власти региона, вынужденная. Сделано это, прежде всего, чтобы остановить распространение коронавируса.

На сегодняшний день в обсерваторах края находятся 700 человек. 210 из них прибыли в регион на поезде, 456 прилетели на самолете и 34 – на личных автомобилях.

- На самоизоляции по месту жительства находятся 5388 человек, - добавляют в администрации Краснодарского края. - 1639 жителей приехали на поездах, а 3699 граждан прилетели на самолетах.

Кроме того, 45 человек уехали в Адыгею, где самоизолировались по месту проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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