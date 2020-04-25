2020-04-25T19:19:03+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина угнал машину своей любовницы

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не по-джентльменски поступил житель Ленинградского района, угнавший машину своей сожительницы.

История произошла ночью, когда между любовниками произошла ссора. Женщина выставила за дверь сожителя. А через некоторое время, выглянув в окно, не увидела свою Lada Priora, которая была припаркована около дома.

Хозяйка авто тут же позвонила в полицию и заявила об угоне. Правда, долго искать машину не пришлось - ее обнаружили автоинспекторы, которые патрулировали улицы.

Около местного продуктового магазина стояла машина, в салоне - спящий мужчина, от которого сильно веяло алкоголем. Позже выяснилось, что у него не было ни одного документа ни на себя, ни на машину.

- Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - При проверке установлено, что подозреваемый управлял чужим авто, хотя ранее он был наказан за вождение в пьяном виде.

Мужчине снова придется ответить перед законом. Правда, если раньше на него был составлен административный протокол, то теперь в отношении угонщика возбудили уголовное дело, причем сразу по двум статьям «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

- Сейчас мужчине избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - добавляют в краевом главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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