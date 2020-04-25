На Кубани направили 600 миллионов рублей на ремонт квартир и единовременные выплаты для ветеранов
Из-за коронавируса ситуация в Краснодарском крае сейчас непростая, но все же регион не забывает своих героев. Тем, кто воевал или пострадал от военных действий, власти обещают прибавки к пенсиям.
- Инвалиды и участники ВОВ получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, - говорят «КП» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Накануне депутаты внесли соответствующее изменение в краевой закон о мерах соцподдержки.
Деньги направят более 2 000 человек. Причем оформлять выплаты участникам войны не нужно - обращаться в органы социальной защиты нет никакой необходимости.
- Деньги направят через кредитные организации в мае и отделения почтовой связи в июне, - уточняют в администрации региона.
Кроме того, около 500 миллионов рублей из бюджета края направлено на ремонт жилья ветеранов. Средства уже получили 3382 человека.
К сожалению, тех, кто защищал и освобождал Краснодарский край, становится меньше. Сегодня на Кубани проживают 17337 ветеранов, из них 2072 инвалиды и участники.
ИСТОЧНИК KP.RU