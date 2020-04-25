На Кубани направили 600 миллионов рублей на ремонт квартир и единовременные выплаты для ветеранов

25 Апр 2020 2020-04-25T10:43:37+03:00

Об этом сообщают в администрации Краснодарского края

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Из-за коронавируса ситуация в Краснодарском крае сейчас непростая, но все же регион не забывает своих героев. Тем, кто воевал или пострадал от военных действий, власти обещают прибавки к пенсиям.

- Инвалиды и участники ВОВ получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, - говорят «КП» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Накануне депутаты внесли соответствующее изменение в краевой закон о мерах соцподдержки.

Деньги направят более 2 000 человек. Причем оформлять выплаты участникам войны не нужно - обращаться в органы социальной защиты нет никакой необходимости.

- Деньги направят через кредитные организации в мае и отделения почтовой связи в июне, - уточняют в администрации региона.

Кроме того, около 500 миллионов рублей из бюджета края направлено на ремонт жилья ветеранов. Средства уже получили 3382 человека.

К сожалению, тех, кто защищал и освобождал Краснодарский край, становится меньше. Сегодня на Кубани проживают 17337 ветеранов, из них 2072 инвалиды и участники.

ИСТОЧНИК KP.RU