2020-04-25T11:57:17+03:00
Происшествия

Задержание подозреваемого в преступлении в Краснодаре попало на видео

Все произошло во дворе жилого дома [видео]
Евгения СОРОКА
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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Инцидент произошел накануне днем в Краснодаре. Жильцы многоэтажки на улице Казбекская стали свидетелями спецоперации. Прямо под их окнами дома правоохранители повязали мужчину, за считанные секунды надев на него наручники.

Этот момент попал на видео, которое позже загрузили в соцсети.

- Во дворе жилого дома сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении противоправных действий, - пояснил изданию «Южные дела» руководитель пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Правда, в чем подозревают мужчину, пока неизвестно - в интересах следствия информация не разглашается.

Напомним, ранее в Краснодаре двое в медицинских масках обчистили магазин. Улов налетчиков составил 40 тысяч рублей. Правоохранители уже возбудили уголовное дело и сейчас разыскивают грабителей.

Задержание подозреваемого в преступлении в Краснодаре. Видео: instagram.com/tipichkras.

ИСТОЧНИК KP.RU

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