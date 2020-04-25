2020-04-25T12:29:49+03:00
Общество

В Сочи скончался депутат горсобрания Константин Гергишан

Ему было 63 года
Юлия БАРАНОВА
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Депутат Городского собрания Сочи Константин Гергишан Фото: @aleksei_kopaigorodskiiДепутат Городского собрания Сочи Константин Гергишан Фото: @aleksei_kopaigorodskii
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В Сочи скончался депутат Городского собрания Сочи Константин Гергишан. Ему было 63 года.

- В начале апреля Константин Васильевич был госпитализирован в больницу с диагнозом - сердечная недостаточность. Последние дни Константин Васильевич находился в коме. Врачи боролись за его жизнь до последнего. К глубочайшему сожалению, безрезультатно, - сообщается в официальном аккаунте главы Сочи Алексея Копайгородского в инстаграме.

Гергишан - военный офицер, полковник в отставке. Он был депутатом Городского Собрания Сочи четвёртого и пятого созывов от третьего округа Адлерского района, руководил центром туризма и отдыха Минобороны.

Как сообщает ТАСС, у мужчины был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". После заражения его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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