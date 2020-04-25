На Кубани после столкновения КамАЗ и легковушка перевернулись на крышу

25 Апр 2020 2020-04-25T15:35:53+03:00

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Авария случилась накануне днем. На трассе Анастасиевская - Семисводный столкнулись две машины - КамАЗ и Ford.

Фото: «Кубань-СПАС».

По предварительным данным, один из автомобилей не уступил другому. От удара и большегруз, и легковушка перевернулись и вылетели с дороги. На место ДТП выехали не только автоинспекторы, но и спасатели.

Фото: «Кубань-СПАС».

- Мы отключили аккумуляторные батареи у машин и выставили оградительные конусы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе «Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС». - Кроме того, в экстренной помощи нуждался водитель КамАЗа.

Так как часть кабины грузовика оказалась погруженной в оросительный канал, мужчина не мог выбраться. Спасатели с трудом, но все же вытащили пострадавшего из искореженного авто. Затем водителя передали сотрудникам скорой помощи.

Фото: «Кубань-СПАС».

- От госпитализации мужчина отказался, - добавляют в «Кубань-СПАС».

Полицейские начали проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU