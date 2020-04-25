Главный врач краснодарской краевой больницы Владимир Порханов отмечает день рождения

25 Апр 2020 2020-04-25T16:28:35+03:00

Ему исполнилось 73 года

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В субботу, 25 апреля, день рождения отмечает главный врач Краевой клинической больницы № 1 имени профессора Очаповского» член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Владимир Порханов. Ему исполнилось 73 года.

Под его руководством в краевой клинической больнице №1 проводят уникальные реконструктивные операции. Сам Владимир Порханов за операционным столом больше полувека. На счету талантливого хирурга 30 тысяч спасенных жизней.

Напомним, в 2019 году Владимиру Порханову вручили Государственную премию. А ранее за спасение человеческих жизней главный врач краснодарской Краевой клинической больницы № 1 удостоился звания Героя труда России. В копилке Владимира Порханова десятки наград: орден Почета; орден «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, медали «За выдающиеся заслуги в развитии Кубани» I степени, Пауля Эрлиха «За особые достижения в лечебной и социальной медицине».

В 2003 году ему присвоены звания заслуженный врач РФ, «Герой Труда Кубани» и вручена медаль.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» - Кубань» от всей души поздравляет Владимира Алексеевича и желает долгих лет жизни, удачи, поддержки коллег и близких людей во всех стремлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU