2020-04-25T16:41:27+03:00
Общество

На Кубани заработало более 250 продовольственных рынков и ярмарок

Правда, пока это лишь половина из всех торговых точек в крае
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Рынки и ярмарки начали работать после проверок Роспотребнадзора. С каждым днем открывается все больше торговых точек. По последним данным, сегодня готовы обслужить покупателей 261 объект, в том числе 38 ярмарок выходного дня. Правда, из всех существующих в регионе это лишь половина.

– На каждой ярмарке выходного дня организовано не более 30 торговых мест, - говорит руководитель департамента потребительской сферы Роман Куринный. - Сделано это, чтобы не допустить скопления посетителей и не нарушить эпидобстановку в регионе.

Кроме того, на рынках места предоставляются производителям, которые продают собственную продукцию.

ВАЖНО!

Перед началом рабочего дня у всех сотрудников рынка проверяют температуру. У каждого из них должны быть маска и перчатки. Продавцы несколько раз в день должны проводить санитарную обработку рабочего места.

Возле прилавков размещены таблички с напоминанием о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а на полу нанесена специальная разметка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани заработало более 250 продовольственных рынков и ярмарок
Главный врач краснодарской краевой больницы Владимир Порханов отмечает день рождения
На Кубани после столкновения КамАЗ и легковушка перевернулись на крышу
Один из корпусов краснодарского онкодиспансера временно закрыли на карантин из-за коронавируса
В Краснодаре спасатели патрулируют городские водоемы в поисках нарушителей карантина
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 апреля 2020: заболел двухлетний ребенок, 16 человек - в тяжелом состоянии
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 апреля 2020 года составило 707 человек
Нашел карту и снял все деньги: «Находчивому» жителю Кубани грозит 6 лет тюрьмы
В Сочи скончался депутат горсобрания Константин Гергишан
Задержание подозреваемого в преступлении в Краснодаре попало на видео
На Кубани направили 600 миллионов рублей на ремонт квартир и единовременные выплаты для ветеранов
В Новороссийске продолжают строить школу на 1550 мест несмотря на карантин
Более 400 водителей передумали ехать на Кубань из-за обязательной обсервации
На въезде на курорт появилась вывеска «Сочи – город-госпиталь»
С самолета - в обсерватор: Сочи готовится принять жителей Кубани, которых вывезут с острова Бали
Вспыхнул из-за короткого замыкания: в Новороссийске сгорел большегруз
В Краснодаре перекроют улицу Аэродромную, чтобы уложить финальный слой асфальта
В Краснодаре 24 апреля оштрафовали 222 нарушителя карантина