На Кубани заработало более 250 продовольственных рынков и ярмарок

25 Апр 2020 2020-04-25T16:41:27+03:00

Правда, пока это лишь половина из всех торговых точек в крае

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Рынки и ярмарки начали работать после проверок Роспотребнадзора. С каждым днем открывается все больше торговых точек. По последним данным, сегодня готовы обслужить покупателей 261 объект, в том числе 38 ярмарок выходного дня. Правда, из всех существующих в регионе это лишь половина.

– На каждой ярмарке выходного дня организовано не более 30 торговых мест, - говорит руководитель департамента потребительской сферы Роман Куринный. - Сделано это, чтобы не допустить скопления посетителей и не нарушить эпидобстановку в регионе.

Кроме того, на рынках места предоставляются производителям, которые продают собственную продукцию.

ВАЖНО!

Перед началом рабочего дня у всех сотрудников рынка проверяют температуру. У каждого из них должны быть маска и перчатки. Продавцы несколько раз в день должны проводить санитарную обработку рабочего места.

Возле прилавков размещены таблички с напоминанием о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а на полу нанесена специальная разметка.

ИСТОЧНИК KP.RU