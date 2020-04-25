2020-04-25T16:59:11+03:00
Происшествия

Увидев полицейских, занервничал: в Анапе на карантинном посту скрутили мужчину, у которого нашли пистолет и наркотики

На задержанного завели уголовное дело [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: МВД по Анапе.Фото: МВД по Анапе.
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Все произошло в станице Гостагаевской, где организован временный пост. Автоинспекторы во время дежурства часто останавливают машины, чтобы проверить документы. Притормозить попросили и «восьмерку», за рулем которой был 46-летний житель Новороссийска. На соседнем сидении был его друг - 38-летний новороссиец, который, увидев сотрудников в форме, занерничал.

- На требование госавтоинспекторов предоставить документы, удостоверяющие личность, пассажир ответил отказом, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в МВД по Анапе. - Полицейские составили на мужчину административный протокол за «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Фото: МВД по Анапе.

Фото: МВД по Анапе.

Человек вызвал подозрение у стражей порядка, поэтому они решили его досмотреть. И не зря. Они нашли сверток из газеты, внутри которого находилось вещество темного цвета. А во внутреннем кармане куртки у мужчины был травматический пистолет.

Пассажира доставили в отдел полиции.

Фото: МВД по Анапе.

Фото: МВД по Анапе.

- Проведенная экспертиза установила - в сверке была марихуана, массой около грамма. На злоумышленника составили еще один материал по статье «Незаконный оборот наркотических средств», - добавляют в МВД по Анапе. - Еще один протокол на мужчину составили по статье 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушения правил производства».

За неповиновение правоохранителям правонарушителя арестовали на 8 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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