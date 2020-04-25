На ярмарки выходного дня в Краснодаре привезли 39 тонн овощей и фруктов

25 Апр 2020 2020-04-25T18:10:30+03:00

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Несмотря на режим карантина, который продолжает действовать в Краснодаре, некоторые ярмарки выходного дня открылись. Разрешение дали тем торговым точкам, где возможно соблюсти все санитарные требования. Так, 25 апреля они работали по трес адресамо в городе: на улицах Думенко, 13 и Зиповская, 34/Б, а также на проспекте Чекистов, 9. Они обслуживали покупателей всего пять часов.

- На них организовали 79 торговых мест, где продавали только овощи и фрукты, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - Продукцию на ярмарки привезли фермеры из разных районов Кубани. В общей сложности - 39 тонн.

К слову, большая часть покупателей, пришедшая на ярмарки, была в перчатках и в масках. Для горожан - это рекомендация. А вот для торговцев - правило.

- У продавцов - маски, перчатки и санитайзеры, сделана разметка для соблюдения социальной дистанции, территорию раз в два часа обрабатывают дезинфицирующими средствами, - добавляют в мэрии.

Напомним, в Краснодаре продолжают работу круглогодичные продовольственные рынки и ярмарки по 31 адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU