На Кубани для ветеранов концерты в честь Дня Победы устроят во дворах домов

25 Апр 2020 2020-04-25T18:35:18+03:00

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Из-за пандемии впервые в истории России Парад Победы будет перенесен с 9 мая на более позднюю дату. Здоровье каждого человека - бесценно, и рисковать им в условиях распространения коронавируса никак нельзя. Вопрос о том, когда стоит провести торжественное событие в столице, сейчас обсуждается. Однако на Кубани для ветеранов решили праздник все же устроить. Организуют его в каждом дворе дома, где живут герои.

- Несмотря на то, что парад Победы перенесли, наш долг – создать праздник для каждого ветерана 9 мая, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - В крае сейчас проживает 2072 участника войны. Каждого из них можно порадовать, поздравить дистанционно небольшим концертом.

Что касается возложения цветов у мемориалов и обелисков 9 мая, то они состоятся. Правда, все памятные митинги пройдут без массового участия.

Напомним, ранее на поддержку ветеранов власти выделили 600 миллионов рублей. Эти деньги потратят на ремонт жилья у 3382 человек. Кроме того, средства отправят на единовременную выплату для героев.

ИСТОЧНИК KP.RU