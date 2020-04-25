В Сочи машина сбила двух человек и опрокинулась в реку

25 Апр 2020 2020-04-25T20:17:38+03:00

Водитель не пострадал. Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.

По некоторым данным, мужчина не справился с управлением

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ДТП случилось в субботу, 25 апреля, в Центральном районе Сочи. По предварительным данным, 29-летний мужчина за рулем «десятки» не справился с управлением.

- Водитель двигался со скоростью, которая не обеспечивает постоянный контроль за транспортным средством, - сообщил инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по городу Сочи Евгений Кривоконев.

В результате отечественная легковушка вылетела с проезжей части дороги и по касательной сбила двух человек, которые шли по тротуару. Но машина не остановилась. Продолжив движение, она опрокинулась в русло реки Сочи.

В происшествии пострадали 22-летний и 23-летний пешеходы - им оказали первую помощь, водитель отделался легким испугом. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось, на трассе Анастасиевская - Семисводный в Славянском районе после столкновения КамАЗ и легковушка перевернулись на крышу.

ИСТОЧНИК KP.RU