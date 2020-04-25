2020-04-25T23:44:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В оперштабе Кубани рассказали о госпитализации 63-летнего пациента с подозрением на коронавирус

Результат первого анализа отрицательный, второй находится в работе
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ранее оперштаб края прокомментировал ситуацию с отказом от госпитализации жителей Сочи. А теперь разъяснений потребовал и еще один случай - на этот раз речь о 63-летнем пациенте из Белореченского района, которого привезли в Краснодар.

- Мужчина поступил 3-летний пациент поступил в Краевую клиническую больницу №2 с ишемическим инсультом и подозрением на коронавирус, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Кубани. - Ему провели все необходимые обследования – компьютерные томографии головного мозга и органов грудной клетки.

Повреждений головного мозга или пневмония у мужчины не выявлена. Кроме того, в медучреждении поступившему пациенту дополнительно провели два из четырех необходимых исследований на коронавирус.

- Результат первого анализа отрицательный, второй находится в работе, - уточняют в региональном опергштабе.

Сейчас мужчина лежит в палате интенсивной терапии с пациентами, у которых не подтвержден коронавирус.

- Все необходимые для лечения препараты есть в наличии, - говорят в оперативном штабе Краснодарского края. - Состояние пациента удовлетворительное, он находится в сознании.

При этом специалисты отмечают, что мужчины наблюдаются последствия инсульта – снижение мышечной силы и ограниченное движение правых руки и ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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