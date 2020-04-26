2020-04-26T12:05:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 апреля 2020 года увеличилось еще на 73

Общее число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае составило 780 человек
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Больных фиксируют и в городах, и в небольших муниципалитетахБольных фиксируют и в городах, и в небольших муниципалитетах
Изменить размер текста:

На Кубани вновь выросло количество инфицированных. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 апреля 2020 года увеличилось на 73 человека. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 780 заразившихся. Такие данные приводит оперативный штаб.

Отметим, что всего за последние сутки в России подтверждено 6361 новых случаев коронавируса в 83 регионах. За сутки погибли 66 человек. Таким образом, общее число жертв коронавируса в России увеличилось до 747 человек.

Всего за помощью к медикам обратились 2321 человек с подозрением на вирус, из них 104 ребенка. Под медицинским наблюдением - остаются 8484 жителя края.

Роспотребнадзор провел 25101 исследование на коронавирус, лаборатории регионального минздрава – 38652 теста.

На данным момент в обсерваторах находятся 868 человек.

- 449 в Сочи, 125 в кубанской столице, 115 в Анапе, 97 в поселке Кабардинка, 34 в Туапсе, - добавляют в администрации Краснодарского края. - 20 человек - в станице Динской, 15 в станице Кущевской, семь - в Армавире, шесть в станице Голубицкой.

Врачи говорят, что температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Напомним, c начала эпидемии вирус унес жизни 18 человек.

Карантин в Краснодарском крае продолжает действовать до 30 апреля. До этого времени все массовые скопления людей на улицах, прогулки по набережными и выезды на кладбище - запрещены. Нарушителей по-прежнему наказывают рублем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани отмечают 29-ю годовщину реабилитации казачества
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 апреля 2020 года увеличилось еще на 73
Власти Кубани анонсировали прямой эфир для предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса
На Кубани байкеры объявили о начале сезона, несмотря на карантин
В оперштабе Кубани рассказали о госпитализации 63-летнего пациента с подозрением на коронавирус
В Краснодаре 25 апреля оштрафовали 207 нарушителям карантина
В Сочи машина сбила двух человек и опрокинулась в реку
На Кубани мужчина угнал машину своей любовницы
На Кубани для ветеранов концерты в честь Дня Победы устроят во дворах домов
На ярмарки выходного дня в Краснодаре привезли 39 тонн овощей и фруктов
Увидев полицейских, занервничал: в Анапе на карантинном посту скрутили мужчину, у которого нашли пистолет и наркотики
На Кубани заработало более 250 продовольственных рынков и ярмарок
Главный врач краснодарской краевой больницы Владимир Порханов отмечает день рождения
На Кубани после столкновения КамАЗ и легковушка перевернулись на крышу
Найден коронавирус: корпус краснодарского онкодиспансера временно закрыли на карантин
В Краснодаре спасатели патрулируют городские водоемы в поисках нарушителей карантина
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 апреля 2020: заболел двухлетний ребенок, 16 человек - в тяжелом состоянии
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 апреля 2020 года составило 707 человек
Нашел карту и снял все деньги: «Находчивому» жителю Кубани грозит 6 лет тюрьмы
В Сочи скончался депутат горсобрания Константин Гергишан
Задержание подозреваемого в преступлении в Краснодаре попало на видео
На Кубани направили 600 миллионов рублей на ремонт квартир и единовременные выплаты для ветеранов
В Новороссийске продолжают строить школу на 1550 мест несмотря на карантин
Более 400 водителей передумали ехать на Кубань из-за обязательной обсервации
На въезде на курорт появилась вывеска «Сочи – город-госпиталь»
С самолета - в обсерватор: Сочи готовится принять жителей Кубани, которых вывезут с острова Бали
Вспыхнул из-за короткого замыкания: в Новороссийске сгорел большегруз
В Краснодаре перекроют улицу Аэродромную, чтобы уложить финальный слой асфальта
В Краснодаре 24 апреля оштрафовали 222 нарушителя карантина