Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 апреля 2020 года увеличилось еще на 73
На Кубани вновь выросло количество инфицированных. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 апреля 2020 года увеличилось на 73 человека. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 780 заразившихся. Такие данные приводит оперативный штаб.
Отметим, что всего за последние сутки в России подтверждено 6361 новых случаев коронавируса в 83 регионах. За сутки погибли 66 человек. Таким образом, общее число жертв коронавируса в России увеличилось до 747 человек.
Всего за помощью к медикам обратились 2321 человек с подозрением на вирус, из них 104 ребенка. Под медицинским наблюдением - остаются 8484 жителя края.
Роспотребнадзор провел 25101 исследование на коронавирус, лаборатории регионального минздрава – 38652 теста.
На данным момент в обсерваторах находятся 868 человек.
- 449 в Сочи, 125 в кубанской столице, 115 в Анапе, 97 в поселке Кабардинка, 34 в Туапсе, - добавляют в администрации Краснодарского края. - 20 человек - в станице Динской, 15 в станице Кущевской, семь - в Армавире, шесть в станице Голубицкой.
Врачи говорят, что температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.
Напомним, c начала эпидемии вирус унес жизни 18 человек.
Карантин в Краснодарском крае продолжает действовать до 30 апреля. До этого времени все массовые скопления людей на улицах, прогулки по набережными и выезды на кладбище - запрещены. Нарушителей по-прежнему наказывают рублем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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