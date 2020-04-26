Власти Кубани анонсировали прямой эфир для предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса
В департаменте промышленной политики Краснодарского края планируют провести прямой эфир для предпринимателей, пострадавших из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Он состоится в понедельник, 27 апреля, в 16.00.
- Отвечать на вопросы предпринимателей будет глава департамента Иван Куликов специально созданном аккаунте в Инстаграм, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, уже сегодня, 26 апреля, профильный департамент принимает вопросы от предпринимателей в своем официальном аккаунте.
Обратиться со своей проблемой может любой желающий. Во время завтрашнего прямого эфира в ведомстве обещают ответить на все из них.
ИСТОЧНИК KP.RU
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