Власти Кубани анонсировали прямой эфир для предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса

26 Апр 2020 2020-04-26T11:05:28+03:00

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В департаменте промышленной политики Краснодарского края планируют провести прямой эфир для предпринимателей, пострадавших из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Он состоится в понедельник, 27 апреля, в 16.00.

- Отвечать на вопросы предпринимателей будет глава департамента Иван Куликов специально созданном аккаунте в Инстаграм, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, уже сегодня, 26 апреля, профильный департамент принимает вопросы от предпринимателей в своем официальном аккаунте.

Обратиться со своей проблемой может любой желающий. Во время завтрашнего прямого эфира в ведомстве обещают ответить на все из них.

ИСТОЧНИК KP.RU