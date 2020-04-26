На Кубани отмечают 29-ю годовщину реабилитации казачества

26 Апр 2020 2020-04-26T12:57:20+03:00

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В этот день, 26 апреля 1991 года, был опубликован указ РСФСР о реабилитации репрессированных народов. Сегодня казаки Кубани отмечают 29-ю годовщину этого события. С значимой датой жителей Краснодарского края поздравил Вениамин Кондратьев.

- В этот день казаки снова получили право на возвращение своих традиций, культуру и жизненный уклад, - написал он на своей официальной странице в соцсети. - А сейчас мы говорим лишь о развитии казачества, как привычного и надежного оплота государственности.

Глава региона напомнил, что даже сейчас, когда в крае объявлены беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом, казаки на своем посту. Вместе с правоохранителями и волонтерами они обеспечивают выполнение карантинных мер. И помогают не допустить распространение коронавируса в Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU